07.06.2021 (20:00)

Во Владивостоке продолжается всеармейский этап конкурса «Морской десант–2021»

В соответствии с Планом, утвержденным главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым, в рамках подготовки к международному этапу конкурса «Морской десант-2021» на полигоне Тихоокеанского флота во Владивостоке проходит всеармейский этап состязаний по полевой выучке подразделений морской пехоты.

Главное командование ВМФ России является организатором международного конкурса «Морской десант» с 2015 года. Конкурс включает в себя три этапа. На первых двух участникам предстоит преодолеть полосу препятствий и «тропу выживания», по результатам которых определяются лучшие отделения морской пехоты по показателям физической выносливости и огневой подготовки. В рамках третьего этапа «Эстафета» военнослужащие будут соревноваться в профессиональном мастерстве управления боевыми машинами.

В этом году в конкурсе участвует семь команд — Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Всего — более 200 военнослужащих.

По результатам первого этапа конкурса «Полоса препятствий» в номинации «Лучшее отделение морской пехоты» победили морские пехотинцы Балтийского флота с установлением нового рекорда прохождения трассы, улучшив результат 2017 года на 15 секунд.

В ходе второго этапа конкурса «Тропа выживания» на маршруте протяженностью 4,2 км отделения морской пехоты в полной экипировке и в бронежилетах преодолевали такие препятствия, как наклонная стена с веревками, решетчатый забор, капониры, колючая проволока, забор с бревнами, вертикальные заборы, а также выполняли огневые задачи в составе подразделения. Наилучший результат на этапе «Тропа выживания» показали представители Северного флота.

В ближайшие дни в рамках третьего этапа «Эстафета» участникам конкурса предстоит продемонстрировать свои навыки управления современными образцами военной техники и ее возможности в экстремальных условиях.

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