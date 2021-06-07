07.06.2021 (18:45)

Военнослужащие ЦВО, юнармейцы и кадеты посетили концерт гастрольного тура «Я служу России» Александра Хворостяна в Тольятти



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО, юнармейцы и кадеты посетили концерт гастрольного тура «Я служу России» Александра Хворостяна в Тольятти

Около 1,1 тыс. человек посетили концерт гастрольного тура «Я служу России» известного исполнителя песен Алексея Хворостяна, который состоялся Культурном центре «Автоград» в Тольятти.

Зрителями представления стали военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) и члены их семей, представители Росгвардии, юнармейцы и кадеты.

Выступление автора-исполнителя проводилось в рамках серии концертов в Самарской и Саратовской областях, а также в Пензе, Рязани, Ульяновске и Туле. Большой гастрольный тур артиста реализуется благодаря совместным усилиям Минобороны России и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Со сцены звучали популярные патриотические песни и известные хиты исполнителя: «Я служу России», «За веру и силу», «Падали, но поднимались».

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