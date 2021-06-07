07.06.2021 (19:10)
В Военной академии МТО начала работу государственная итоговая аттестационная комиссия
В Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва началась государственная итоговая аттестация выпускников текущего года.
Выпускники приступили к сдаче теоретических и практических экзаменов. Из стен академии выйдут специалисты МТО по востребованным специальностям.
В этом году председателем государственной итоговой аттестационной комиссии в академии стал заместитель командующего войсками Центрального военного округа по МТО генерал-лейтенант Алексей Лемякин.
В течение трех недель будущим офицерам предстоит сдать выпускные государственные экзамены по базовым воинским дисциплинам и физической подготовке, а также защитить выпускную квалификационную работу. Выпускники продемонстрируют экзаменаторам практические и теоретические навыки по своей специальности.
Итоговая государственная аттестация слушателей и курсантов Военной академии МТО завершится торжественной церемонией выпуска, которая состоится в Петергофе.