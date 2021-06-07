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07.06.2021 (19:10)

В Военной академии МТО начала работу государственная итоговая аттестационная комиссия

В Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва началась государственная итоговая аттестация выпускников текущего года.

Выпускники приступили к сдаче теоретических и практических экзаменов. Из стен академии выйдут специалисты МТО по востребованным специальностям.

В этом году председателем государственной итоговой аттестационной комиссии в академии стал заместитель командующего войсками Центрального военного округа по МТО генерал-лейтенант Алексей Лемякин.

В течение трех недель будущим офицерам предстоит сдать выпускные государственные экзамены по базовым воинским дисциплинам и физической подготовке, а также защитить выпускную квалификационную работу. Выпускники продемонстрируют экзаменаторам практические и теоретические навыки по своей специальности.

Итоговая государственная аттестация слушателей и курсантов Военной академии МТО завершится торжественной церемонией выпуска, которая состоится в Петергофе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование
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