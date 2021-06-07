07.06.2021 (18:50)

Столица Татарстана приняла акцию «Дорогами сибирской славы: Красноярск–Брест», посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны

Столица республики Татарстан приняла акцию «Дорогами сибирской славы: Красноярск – Брест - 2021», посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В торжественном митинге, который прошел в казанском парке Победы приняли участие военный комиссар региона Сергей Погодин, представители правительства города, военнослужащие Казанского танкового училища, участники автомобильного марша, ветераны Вооруженных Сил, кадеты и юнармейцы. Гости возложили цветы и венки к Вечному огню и развернули у мемориала 20-метровую копию Знамени Победы.

В ходе проведения митинга представители юнармейского движения вручили настольный бюст Героя Российской Федерации капитана Марата Ахметшина его вдове Гузель Ахметшиной, а поисковики Красноярского края передали на хранение личные вещи участника Великой Отечественной войны Ахмата Валеева, погибшего под Ржевом в 1942 году, его родственнику Валерию Валееву.

После проведения мероприятий участники международного юнармейского патриотического автомарша отправились в Нижний Новгород, завершится автопробег 30 июня у Брестской крепости.

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