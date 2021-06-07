07.06.2021 (18:40)

В армейском корпусе Балтийского флота молодые военнослужащие приняли присягу на верность Отечеству

В минувшие выходные в армейском корпусе Балтийского флота к Военной присяге приведено около 200 военнослужащих из числа молодого пополнения, прибывшего для прохождения военной службы в рамках весенней призывной компании.

Военнослужащие призваны из Калининградской области и ещё более чем 30 регионов Российской Федерации. В соединениях и воинских армейского корпуса в течение месяца новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки на занятиях по строевой, физической, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы, а также выполнили первые стрельбы на полигоне.

Торжественную церемонию смогли посетить родные и близкие новобранцев. Они познакомились с командирами и непосредственными начальниками солдат, увидели, как организован учебный процесс, быт и досуг военнослужащих в объединении.

На следующий день после приведения к Военной присяге все военнослужащие распределены в мотострелковые, артиллерийские, танковые, инженерные и другие подразделения, входящие в состав армейского корпуса Балтийского флота. Распределение проходило с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.

Во всех соединениях и частях армейского корпуса созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, в них специалисты-психологи помогают новобранцам адаптироваться к военной службе и пройти первый этап становления каждого молодого человека в новой для себя роли военнослужащего.

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