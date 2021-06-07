Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.06.2021 (18:30)

С новобранцами армейского корпуса Балтийского флота прошли занятия по военно-политической подготовке

В Калининградской области с новобранцами соединений и частей армейского корпуса Балтийского флота состоялись занятия по военно-политической подготовке теоретической и практической направленности.

Во время показа фильмов, исторических документов и фотографий военнослужащие узнали о богатой и славной боевой истории воинских частей армейского корпуса, где им предстоит служить ближайший год, их традициях. Также новобранцы посетили музей одной из воинских частей объединения, где им были продемонстрированы множество экспонатов времен Великой Отечественной войны, а также уникальная экспозиция восковых фигур, изображающая сцену допроса советского солдата фашистами.

Мероприятия прошли с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге в Доме офицеров ЗВО состоялось празднование 79-й годовщины Ленинградской армии ВВС и ПВО
Команда ЗВО стала победителем всеармейского этапа конкурса «Дорожный патруль» АрМИ-2021
В Подмосковье прошел первый этап всеармейского этапа конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по военно-политической подготовке

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false