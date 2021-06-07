07.06.2021 (18:30)

С новобранцами армейского корпуса Балтийского флота прошли занятия по военно-политической подготовке

В Калининградской области с новобранцами соединений и частей армейского корпуса Балтийского флота состоялись занятия по военно-политической подготовке теоретической и практической направленности.

Во время показа фильмов, исторических документов и фотографий военнослужащие узнали о богатой и славной боевой истории воинских частей армейского корпуса, где им предстоит служить ближайший год, их традициях. Также новобранцы посетили музей одной из воинских частей объединения, где им были продемонстрированы множество экспонатов времен Великой Отечественной войны, а также уникальная экспозиция восковых фигур, изображающая сцену допроса советского солдата фашистами.

Мероприятия прошли с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

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