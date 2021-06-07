07.06.2021 (18:20)

Военнослужащие Иркутского ракетного соединения в рамках учения провели полную специальную обработку пусковых установок «Ярс»

В ходе первого в летнем периоде обучения учения с Иркутским соединением РВСН колонна подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности, после чего подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку свыше 100 единиц техники, включая пусковые установки.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение условной диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) отравляющих веществ.

По замыслу учения, диверсанты использовали химические фугасы, снаряжённые отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. ДРГ действовала в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения РХБ защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.

Также была выполнена задача по проведению санитарной обработки личного состава и дегазация оружия и обмундирования военнослужащих.

Ранее были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

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