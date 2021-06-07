07.06.2021 (18:07)
Главное командование Сухопутных войск продемонстрирует современные и перспективные образцы вооружения и военной техники на форуме «Армия-2021»
Главное командование Сухопутных войск и специалисты образовательных учреждений продемонстрируют деловому и научному сообществу, а также всем посетителям Международного военно-технического форума «Армия-2021» лучшие достижения научно-технической мысли, воплощенные в современных и перспективных образцах оружия и военной техники.
Демонстрация возможностей современных образцов вооружения и военной техники Сухопутных войск на форуме будет представлена в рамках статического и динамического показов.
Статический показ традиционно спланирован на двух площадках: в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» и на полигоне Алабино.
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