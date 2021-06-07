07.06.2021 (18:05)
В Тверской области на территории истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО состоялись показные командирские учебно-тренировочные полеты
В Тверской области на территории истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа состоялись показные командирские учебно-тренировочные полеты.
Экипажи истребителей Су-35С и МиГ-31БМ отработали основные и наиболее сложные элементы пилотирования, полёты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях днем и в ночное время, посадку по приборам, манёвры ухода от средств поражения.
Кроме того, лётчики отработали взаимодействие с наземной группой руководства полётами на контрольно-диспетчерском пункте, возглавляемой командиром полка.
Основной особенностью этого вида лётной подготовки является то, что задействован только руководящий состав авиационных подразделений, который совершенствует методику выполнения полётных заданий в целях последующего обучения молодых лётчиков.