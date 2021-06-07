07.06.2021 (17:40)

В Санкт-Петербурге в Доме офицеров ЗВО состоялось празднование 79-й годовщины Ленинградской армии ВВС и ПВО

В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа (ЗВО) прошли торжественные мероприятия по случаю 79-й годовщины со дня образования Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

На торжественной церемонии присутствовали заместители командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанты Владимир Кочетков и Игорь Серицкий, командование, Военный совет и ветераны объединения.

За образцовое исполнение воинского долга, усердие и отличие, проявленные при выполнении учебных и боевых задач, отличившиеся военнослужащие были награждены государственными и ведомственными наградами.

Творческие коллективы Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, сводного ансамбля казачьего общества выступили с творческими номерами. Заслуженный артист Республики Карелия старший прапорщик запаса Вадим Егоров исполнил гимн Ленинградского объединения.

Справочно:

Соединения и воинские части Ленинградской армии ВВС и ПВО дислоцируются на территории 22-х субъектов Российской Федерации. Объединение обеспечивает неприступность воздушных границ протяженностью более 3,5 тыс. км. За долгую историю армии более 400 воинов-авиаторов и воинов-зенитчиков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Среди них трижды Герои Советского Союза летчики-асы Иван Кожедуб и Александр Покрышкин.

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