07.06.2021 (17:35)

Подразделения антитеррора Печорского ОРТУ отразили нападение условного противника в ходе комплексной тренировки

В Печорском отдельном радиотехническом узле (ОРТУ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения прошла комплексная тренировка по противодействию терроризму.

В ходе мероприятия военнослужащие отработали практические действия по отражению нападения условного противника на объекты ОРТУ, развертыванию оперативных групп, действия подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.

В ходе тренировки были также отработаны практические действия суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Регулярное проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

Печерский ОРТУ выполняет задачи по обеспечению радиолокационного контроля северного ракетоопасного направления радиолокационной станцией дальнего обнаружения «Дарьял» системы предупреждения о ракетном нападении. Это самая мощная в мире радиолокационная станция метрового диапазона, способная обнаруживать малоразмерные цели на свербольших дальностях, вплоть до высокоорбитальных космических объектов на геостационарных орбитах.

Ежесуточно в ходе несения боевого дежурства боевые расчеты РЛС «Дарьял» в специфических условиях ионосферных возмущений, геофизических аномалий и полярных сияний обнаруживают более 30 тыс. космических объектов.

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