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07.06.2021 (17:30)

Команда ЗВО стала победителем всеармейского этапа конкурса «Дорожный патруль» АрМИ-2021

Команда 11-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) Западного военного округа (ЗВО) стала победителем всеармейского этапа конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2021.

Второе место завоевала команда 100-й ВАИ (территориальной, г. Москва), третье — заняла команда 263-й ВАИ (региональной Северного флота).

В течении недели команды-участницы соревновались в экстремальном вождении автомобиля, регулировании дорожного движения, замене колеса, экстремальной парковке, преследовании и задержании нарушителя, а также индивидуальной гонке и военно-технической эстафете. В ходе эстафеты участники продемонстрировали как индивидуальное мастерство, так и слаженность своих команд при выполнении стрельб из пистолета и автомата, оказании помощи лицу, пострадавшему в условном дорожно-транспортном происшествии, тушении пожара, возникшего в результате условного ДТП.

В соревнованиях принимали участие команды ВАИ всех военных округов и Северного флота, а также 100-й ВАИ г. Москва и ВАИ Росгвардии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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