07.06.2021 (17:20)

В Подмосковье прошел первый этап всеармейского этапа конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021

В Подмосковье на территории многофункционального огневого центра парка «Патриот» военные полицейские соревновались в практической стрельбе из стрелкового оружия в ходе всеармейского этапа конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр-2021.

На открытых площадках и из-за укрытий военнослужащие вели огонь в движении и с места из пистолета Макарова и автомата Калашникова АК-74 по появляющимся и движущимся мишеням, сменяя огневые позиции и выбирая положения прицеливания.

В конкурсе принимают участие восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Минобороны России и военную комендатуру города Москвы.

По итогам всеармейского этапа будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе в Республике Сербия.

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