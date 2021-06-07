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07.06.2021 (17:15)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по военно-политической подготовке

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятия по военно-политической подготовке.

К занятию привлекли 100% военнослужащих ОГРВ ПРРМ.

Начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков выступил перед личным составом и разъяснил основные направления развития Вооруженных Сил Российской Федерации, особенности военно-политической обстановки в регионе и в мире.

В завершение мероприятия начальник ОГРВ ПРРМ уточнил задачи личному составу на летний период обучения 2021 учебного года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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