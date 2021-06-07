07.06.2021 (16:58)

В зимнем периоде обучения с артиллеристами общевойсковой армии ЗВО было проведено более 30 тактических учений

В зимнем периоде обучения с подразделениями артиллерии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, было проведено около 30 тактических учений.

В ходе мероприятий боевой подготовки на практике был опробован порядок ведения контрбатарейной борьбы разведывательно-огневыми комплексами с применением радиолокационных станций «Аистенок» и «Зоопарк», беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», благодаря которым в кратчайшие сроки производилась разведка целей, определение их размера и внесение корректировки для наиболее эффективного огневого поражения.

Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки в выполнении индивидуальных и групповых нормативов по работе на боевой технике, поражении целей с закрытых огневых позиций и стрельбе прямой наводкой, совершении противоогневого маневра в ходе оборонительных и наступательных действий.

Всего в зимнем периоде обучения с военнослужащими было проведено около 600 занятий по специальной подготовке, более 300 из которых — ночью.

Проведение учений позволяет объективно оценить степень готовности подразделений к выполнению боевых задач с учетом передового опыта и выработать пути совершенствования имеющейся системы боевой подготовки подразделений артиллерии объединения.

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