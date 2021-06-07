07.06.2021 (17:05)

В шести областях ЦФО началась подготовка командиров взводов общевойсковой армии ЗВО в рамках учебно-методических сборов

В Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях началась подготовка командиров взводов общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках учебно-методических сборов.

В ходе сборов военнослужащие отработают нормативы по тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской подготовкам, а также выполнят вождение автомобильной и бронетехники такой, как боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А и танкиТ-72Б3.

Особенностью учебных мероприятий станет работа без подготовки на новых объектах учебно-материальной базы полигонов. Лучшие командиры взводов общевойсковой армии ЗВО примут участие в соревнованиях по экстремальному вождению, а также стрельбе из штатного вооружения.

К учебно-методическим сборам также привлекается личный состав командиров взводов, которому офицеры продемонстрировали индивидуальные навыки, а также способности обучения и воспитания подчиненных.

В сборах принимают участие около 1000 младших офицеров мотострелковых, танковых, инженерных и артиллерийских подразделений, а также командиры взводов войск связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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