07.06.2021 (17:05)

Юнармейцы отправились в патриотический автопробег в Брестскую крепость

В Красноярске с Мемориала Победы торжественно стартовал Международный юнармейский патриотический автомарш «Дорогами сибирской славы. Красноярск–Брест 2021». А накануне участников автопробега проводили коллектив электрохимического завода «Росатома» и представители администрации города Зеленогорска. Участники акции получили наказ привезти частичку Вечного огня из города-героя Бреста, а настоятель храма святого Серафима Саровского отец Андрей передал в дар православным храмам на пути следования икону Сибирского святого, великомученика Дмитрия Апанского.

80 лет назад, 22 июня 1941 года, СССР вступила в самую масштабную войну в истории человечества. В этот день без объявления войны через границы нашей страны вторглась армия немецко-фашистских войск, началась Великая Отечественная война. Чтобы почтить память героических предков, давших отпор фашистским войскам, региональное отделение Юнармии Красноярского края с единомышленниками отправилось в Международный юнармейский патриотический автомарш «Дорогами Сибирской славы».

В планах колонны — посещение городов-героев, городов воинской славы, десятки патриотических акций и конечная точка — Брестская крепость — легендарный оплот, первым вставший на защиту рубежей наше Родины и подвергшийся массивной атаке врага.

Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. И сегодня потомки сибирских полков, защищавших Москву в 1941 году, с 20-метровой копией Знамени Победы, отправляются на западные рубежи Союзного государства, чтобы почтить память защитников Отечества.

Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией.

В рамках международного проекта «Юнармия — от Победы к Победам!» организованного в 2018–2019 годах совместно с Всероссийской общественной организацией «Боевое братство» и Волонтерской ротой «Боевого братства», региональным отделением Юнармии Красноярского края и Владимирской области, копия Знамени Победы была развернута во многих городах России — от Крымского полуострова до берегов Тихого океана. 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, организаторы намерены развернуть Знамя Победы и самую большую Георгиевскую ленту у стен Брестской крепости.

В автопробег отправились участники регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Красноярского края, представители Краевого военного комиссариата, поискового отряда «Память» школы № 163 и общественных организаций края. В рамках церемонии будут возложены цветы в память о погибших соотечественниках, давших отпор немецко-фашистским захватчикам, и развернута масштабная 20-метровая копия Знамени Победы.

Автомарш осуществляется при непосредственном участии Министерства обороны Российской Федерации.

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