07.06.2021 (16:50)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводится сбор со снайперами

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проводится сбор со снайперами.

В ходе теоретической части мероприятия военнослужащие изучали порядок ведения боя в городских условиях, действия снайперских пар при ведении различных видов боя, а также тактику контрснайперской борьбы.

При выполнении практических нормативов снайперы отработают стрельбу по движущимся мишеням со сменой огневой позиции как днём, так и ночью. Особое внимание будет уделено скрытному передвижению, маскировке на местности с помощью подручных средств и специальных снайперских костюмов.

Сбор со снайперами проводятся на учебно-материальной базе ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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