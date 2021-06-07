07.06.2021 (17:00)

В общевойсковом объединении ЦВО в Сибири начался сбор с молодым пополнением

В общевойсковом объединении Центрального военного округа (ЦВО) начался сбор с молодым пополнением, призванным весной 2021 года. Учебные мероприятия проходят на базе мотострелкового соединения в Кемеровской области.

В настоящее время новобранцы проходят курс одиночной общевойсковой подготовки в соответствии с программой по основным предметам обучения. Подготовкой военнослужащих занимаются офицеры, прапорщики и сержанты, которые заблаговременно прошли учебно-методический сбор по наиболее сложным темам программы и отработали вопросы приема, изучения и воспитания молодого пополнения.

Новобранцы осваивают первоначальные навыки по специальности отдельно от других военнослужащих. Занятия проводятся в специально оборудованных классах, учебных городках и на полигонах.

На начальном этапе обучения с военнослужащими проходят занятия по военно-политической, строевой, физической подготовкам, по изучению общевоинских уставов, ознакомлению с вооружением и военной техникой.

К моменту убытия в подразделения солдаты должны будут уметь действовать в роли часового по охране объектов, поражать из автомата неподвижные и появляющиеся цели, выполнять строевые приемы, твердо знать требования общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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