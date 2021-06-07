07.06.2021 (16:45)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошел турнир по футболу среди военнослужащих

В Саратовской области на базе соединения дальней авиации прошла финальная часть турнира по футболу среди военнослужащих управления и воинских частей Энгельсского гарнизона. Соревнования проводились в целях повышения физической подготовленности и развития физических качеств военнослужащих, а также отбора наиболее подготовленных спортсменов для выступления в составе сборной гарнизона.

Кроме действующих военнослужащих, в турнире принимали участие ветераны дальней авиации. В ходе упорной борьбы команды показали высокий спортивный потенциал.

В напряженном и насыщенном интересными игровыми моментами турнире победу одержала команда второй авиационной эскадрильи самолетов Ту-160.

Первенство проводилось под руководством помощника командира соединения по физической подготовке гвардии подполковника Алексея Макеева в рамках комплекса мероприятий «Армия против наркотиков!».

Зрители отметили высокий уровень организации турнира.

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