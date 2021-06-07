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07.06.2021 (16:30)

В Воронежской области специалисты РЭБ общевойсковой армии ЗВО организовали радиоэлектронные засады в рамках первого учения в новом учебном периоде

В Воронежской области Специалисты отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) организовали радиоэлектронные засады-фальшивки в рамках первого учения в новом учебном периоде.

В ходе учения военнослужащие должны были обнаружить условного противника в полосе свыше 200 км. Для этого расчёты комплексов РЭБ «Палантин» и «Борисоглебск-2» при помощи специального оборудования установили радиоэлектронные засады, благодаря которым смогли успешно выявить каналы связи условного противника.

После обнаружения каналов «противника» специалисты РЭБ выполнили выборочное подавление каналов связи радиоэлектронными ударами в коротковолновых и ультракоротковолновых диапазонах частот. Избегая возможного обнаружения и контратаки «противника», военнослужащие совершили скоростное сворачивание систем РЭБ и марш в новый позиционный район.

Всего к первому учению в новом учебном периоде привлекалось более 150 военнослужащих РЭБ общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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