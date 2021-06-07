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07.06.2021 (16:15)

Более 100 военнослужащих по призыву общевойсковой армии ЗВО убыли домой без задержек

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, продолжается процесс увольнения в запас военнослужащих по призыву, выслуживших установленные сроки.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях были исключены торжественные построения. Читка приказов и вручение документов военнослужащим были проведены в групповом формате с участием командиров соединений или их заместителей.

Приобретение билетов для следования на железнодорожном, автомобильном и авиационном транспорте осуществляется заблаговременно по воинским перевозочным документам, дающим военнослужащим право бесплатного проезда к месту постановки на учет.

Перед посадкой в транспорт каждому военнослужащему были выданы средства индивидуальной защиты — антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания.

Всего из рядов общевойсковой армии ЗВО планируется уволить в запас ещё около 2 тыс. военнослужащих по призыву.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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