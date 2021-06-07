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07.06.2021 (16:00)

В ходе первого учения в летнем периоде обучения расчеты ПГРК «Ярс» в Иркутской области преодолели условно зараженный участок местности

В ходе первого учения в летнем периоде обучения с Иркутским соединением РВСН подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» преодолел условно зараженный участок местности. После преодоления участка подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели специальную обработку более 100 единиц техники, включая пусковые установки.

Также была выполнена санитарная обработка личного состава и дегазация оружия и обмундирования военнослужащих.

При совершении марша на полевые позиции подразделения обеспечения и охраны получили вводную о применении условной диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) отравляющих веществ на дальних подступах к полевым позициям.

ДРГ действовала в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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