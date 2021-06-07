07.06.2021 (15:45)

Транспортные вертолеты Ми-8 и Ми-26 доставили военных экологов ЦВО в Заполярье для очистки земель Минобороны России

Многоцелевые транспортные вертолеты Ми-8 и Ми-26 доставили экологический взвод и часть специальной техники Центрального военного округа (ЦВО) в поселок Волочанка Таймырского района Красноярского края для очистки земель Минобороны России от металлолома.

К месту выполнения задач доставлен личный состав экологического взвода, имущество для автономного полевого лагеря, а также около пяти единиц автомобильной и специальной техники. В настоящее время военнослужащие преступили к оборудованию лагеря. Кроме того, в состав взвода входит инженерно-саперное отделение, которое выполнит подрывы списанных металлических конструкций.

Всего в экологической очистке местности примут участие более 30 военнослужащих, будет задействовано около 10 единиц специальной и автомобильной техники. Работы начнутся 10 июня. В этом году планируется вывезти 600 тонн мусора.

Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки и прессования метала.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице