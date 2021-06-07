07.06.2021 (15:30)

В Иркутске начался сбор с военными комендантами ЦВО

В Иркутске на базе военного учебного центра начался сбор с военными комендантами Центрального военного округа (ЦВО).

Офицеры приступили к инструкторско-методическим занятиям по поддержанию правопорядка в гарнизонах, теоретическому и практическому инструктажу наряда патрульной службы. Руководит занятиями начальник отдела регионального управления военной полиции по ЦВО подполковник Виталий Пикалов.

Для повышения уровня профессиональной подготовки с участниками мероприятия проведут занятия представители военной прокуратуры и председатель Иркутского гарнизонного военного суда.

Сбор завершится проверкой на знание нормативно-правовых документов и сдачей нормативов по огневой и физической подготовке.

Всего к мероприятию привлечены более 50 офицеров из военных комендатур регионов Сибири, Урала, Поволжья, а также из комендатур, дислоцированных в Таджикистане, Киргизии и Казахстане.

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