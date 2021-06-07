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07.06.2021 (15:05)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане возглавили рейтинг лучших подразделений разведки ЦВО

Военнослужащие разведывательного подразделения российской военной базы в Таджикистане стали лучшими по итогам зимнего периода обучения и возглавили рейтинг подразделений войсковой разведки Центрального военного округа (ЦВО).

С декабря прошлого года с российскими разведчиками было проведено в горах Таджикистана несколько десятков учений различного уровня в условиях, максимально приближенных к боевым. Военнослужащие отрабатывали способы выполнения разведывательных задач таких, как воздушно-наземные засады с применением ударных вертолетов Ми-24, использование разведывательно-сигнализационной аппаратуры с возможностью передачи информации на средства огневого поражения и др. Особое внимание уделялось совершенствованию организации разведки при обеспечении комплексной безопасности собственных войск в рамках противодействия диверсионным группам и силам специальных операций условного противника.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан
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