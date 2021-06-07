07.06.2021 (14:30)

Около 3,2 тыс. жителей Биробиджана посетили акцию Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

Сегодня около 3,2 тыс. жителей Биробиджана (Еврейская автономная область) посетили тематические экспозиции передвижной акции Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».

По традиции со вступительными словами по случаю прибытия специального поезда выступили руководитель акции полковник Игорь Сокол, а также представители администрации города и области.

Вниманию посетителей были представлены тематические вагоны, внутри которых размещены экспозиции, посвященные развитию Вооруженных Сил России, истории Великой Отечественной войны, военно-патриотическому движению «Юнармия», а также героическим подвигам военных медиков в период пандемии коронавирусной инфекции. Гости акции ознакомились с трофейными образцами техники, привезенными из Сирийской Арабской Республики, смогли попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

В военно-медицинском вагоне каждый желающий смог пройти экспресс-тестирование на COVID-19, а также получить консультации военных медиков.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице