07.06.2021 (14:00)

Инженерные подразделения Иркутского соединения РВСН в ходе учения применили машину дистанционного разминирования «Листва»

Инженерные подразделения Иркутского соединения РВСН для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применили современную машину дистанционного разминирования (МДР) «Листва».

По замыслу учения на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. Подрывы взрывных устройств произошли до начала движения колонны.

МДР «Листва» обезвредила все без исключения взрывные устройства не только на обочине и дороге, но и на расстоянии порядка 100 метров от самой трассы.

Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, при этом выводятся из строя и блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв.

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