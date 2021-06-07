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07.06.2021 (13:00)

Подразделения охраны Иркутского ракетного соединения РВСН в ходе учения отразили нападение условных диверсантов

Военнослужащие Иркутского ракетного соединения РВСН отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе совершение маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействие диверсионно-разведывательным группам (ДРГ).

По замыслу поступившей вводной, условный противник провел минирование маршрутов боевого патрулирования.

Для решения поступившей вводной были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

Кроме того, в позиционном районе соединения для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения ДРГ, ведения инженерной и химической разведки применялись беспилотные летательные аппараты, входящие в состав боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М».

Условные диверсанты были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно уничтожены. Диверсионным группам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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