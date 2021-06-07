07.06.2021 (12:30)

Военнослужащие ЦВО возведут пять мостов в Республике Тыва

Военнослужащие инженерных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тактико-специального учения возведут пять мостов в Республике Тыва. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В целях обеспечения транспортной доступности социальных объектов для жителей двух районов Республики Тыва и восстановления сообщения на автомобильных дорогах регионального и местного значения силами инженерных подразделений в регионе будет оборудовано пять новых мостов», — сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Три моста длинной около 80 метров каждый будут оборудованы через реку Моген-Бурен, а два моста до 20 метров возведут на реке Чыргакы.

В тактико-специальном учении по оборудованию мостовых переправ в Туве будет задействовано более 50 военнослужащих инженерных подразделений ЦВО и около 20 единиц инженерной техники.

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