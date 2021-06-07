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07.06.2021 (12:15)

Экипажи Су-34 авиационной дивизии ЦВО впервые выполнят пуски ракет класса «воздух-воздух» на учении в Астраханской области

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) впервые выполнят боевые пуски авиационных ракет класса «воздух-воздух» в рамках летно-тактического учения в Астраханской области.

В рамках учебно-боевых полетов экипажи совершат более 20 самолетовылетов и отработают обнаружение и уничтожение высокоскоростных, сверхманевренных ракет-мишеней, а также одиночных и групповых воздушных целей типа «истребитель» ракетами малого радиуса действия, применяемыми в условиях высокоманевренного ближнего воздушного боя.

В летно-тактическом учении с применением авиационных средств поражения, которое пройдет в середине июня, будет задействовано 12 единиц авиационной техники: истребители-бомбардировщики Су-34, транспортные самолеты Ан-12, более 50 единиц наземной техники и около 500 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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