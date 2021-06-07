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07.06.2021 (11:10)

На Черноморском флоте состоялась тренировка расчётов беспилотных летательных аппаратов

На Черноморском флоте (ЧФ) прошла тренировка расчётов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из состава морской авиации и ПВО ЧФ. Военнослужащие отработали разведку наземных объектов противника.

По замыслу тренировки подразделения БЛА совершили марш в назначенный район, где развернули посты управления и запустили беспилотные аппараты «Орлан» и «Элерон». Военнослужащие провели разведку местности, обнаружили цели, передали данные на командный пункт и безопасно посадили беспилотные летательные аппараты. Все это строго выполнялось в соответствии с заданными временными нормативами.

В ходе учебного мероприятия расчёты всех типов БЛА справились с поставленными задачами и показали высокое мастерство управления беспилотниками. Тренировка была проведена в рамках плановой боевой подготовки подразделений БЛА из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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