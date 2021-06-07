07.06.2021 (11:45)

Саперы ЮВО на Кубани приступили к освоению нового роботизированного комплекса «Уран-6»

Саперы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) впервые применили роботизированный комплекс «Уран-6» для обезвреживания минного поля условного противника на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

В рамках стартовавших занятий летнего периода обучения военные специалисты выполнили ведение инженерной разведки на маршрутах выдвижения мотострелковых войск, нормативы по установке минного трала на специальную технику, уничтожение взрывоопасных предметов с применением накладных зарядов, противоминных траков и при помощи роботизированного комплекса «Уран-6».

Также инженерным дозором были обнаружены несколько завалов и минное поле. Военнослужащие отработали способы разведки, обозначения путей обхода и проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях с помощью минного трала.

К учению привлекалось более 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 30 единиц специальной техники.

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