07.06.2021 (11:15)

Разведчики ЮВО проходят горнолыжную спецподготовку в Кабардино-Балкарии

Более 600 инструкторов по горной подготовке и разведчиков горных мотострелковых бригад Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке на полигоне Терскол в Кабардино-Балкарии.

Обучение проходит в несколько этапов. Программой предусмотрена как индивидуальная подготовка военнослужащих, так и отработка действий в составе групп.

На первом этапе участники изучат особенности структуры снежного покрова и ледников, влияние различных погодных условий на состояние снега, а также требования безопасности при передвижении на лыжах в горах, порядок действий при возникновении нештатных ситуаций, например, в случае попадания в лавину. Кроме того, военнослужащие освоят порядок подготовки лыж и другого горнолыжного снаряжения и экипировки к применению.

На этапе практических действий разведчики изучат приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.

На завершающем этапе подготовки военнослужащие совершат трехдневное восхождение на высоту около 4 тыс. м в полной экипировке, масса которой составляет не менее 30 кг. На марше они выполнят задачи всестороннего обеспечения в ходе передвижения, организации лагеря, а также проведут слаживание при групповых спусках на горных лыжах по скоростным и затяжным трассам со стрельбой из стрелкового оружия и отработкой элементов ведения боя в горах.

На практических занятиях каждый военнослужащий будет обеспечен специальным датчиком-маячком, который в случае возникновения нештатной ситуации в горах позволит спасательным командам в короткие сроки обнаружить человека.

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