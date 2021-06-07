07.06.2021 (11:15)
Разведчики ЮВО проходят горнолыжную спецподготовку в Кабардино-Балкарии
Более 600 инструкторов по горной подготовке и разведчиков горных мотострелковых бригад Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке на полигоне Терскол в Кабардино-Балкарии.
Обучение проходит в несколько этапов. Программой предусмотрена как индивидуальная подготовка военнослужащих, так и отработка действий в составе групп.
На первом этапе участники изучат особенности структуры снежного покрова и ледников, влияние различных погодных условий на состояние снега, а также требования безопасности при передвижении на лыжах в горах, порядок действий при возникновении нештатных ситуаций, например, в случае попадания в лавину. Кроме того, военнослужащие освоят порядок подготовки лыж и другого горнолыжного снаряжения и экипировки к применению.
На этапе практических действий разведчики изучат приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.
На завершающем этапе подготовки военнослужащие совершат трехдневное восхождение на высоту около 4 тыс. м в полной экипировке, масса которой составляет не менее 30 кг. На марше они выполнят задачи всестороннего обеспечения в ходе передвижения, организации лагеря, а также проведут слаживание при групповых спусках на горных лыжах по скоростным и затяжным трассам со стрельбой из стрелкового оружия и отработкой элементов ведения боя в горах.
На практических занятиях каждый военнослужащий будет обеспечен специальным датчиком-маячком, который в случае возникновения нештатной ситуации в горах позволит спасательным командам в короткие сроки обнаружить человека.