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07.06.2021 (10:50)

Разведчики морской пехоты Каспийской флотилии совершенствуют профессиональные навыки в рамках лагерного сбора в Дагестане

На учебном полигоне в Дагестане начался лагерный сбор с разведчиками морской пехоты Каспийской флотилии.

В ходе мероприятия военнослужащие отработают организацию наблюдательных постов, разведывательных засад, поисков, налетов, действий в дозоре, усвоят приемы и секреты маскировки, скрытного передвижения и научатся оборудовать места отдыха.

Обязательным элементом боевой подготовки для разведчиков станет воздушно-десантная подготовка, в рамках которой каждый военнослужащий выполнит не менее пяти прыжков с парашютной системой Д-10 и «Арбалет-2». Десантирование будет проводиться в различных погодных условиях как в дневное, так и ночное время суток.

Также на сборе войсковые разведчики изучат и отработают ряд специфических задач в обстановке, максимально приближенной к боевой. Особое внимание будет уделено совершенствованию навыков противодействия диверсионно-разведывательным группам, использованию специальных технических средств разведки, а также применению беспилотных летательных аппаратов.

На завершающем этапе мероприятия пройдут тактико-специальные учения с боевой стрельбой, в ходе которых военнослужащим предстоит совершить рейд по местности, контролируемой условными незаконными вооружёнными формированиями, и выполнить задачи по разведке и уничтожению военных объектов и коммуникаций на территории «противника».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
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