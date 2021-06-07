07.06.2021 (10:45)

В Дагестане начался лагерный сбор артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии

На полигоне Аданак в Дагестане начался лагерный сбор с военнослужащими артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники артиллерийских подразделений береговых войск флотилии.

Целью сбора является слаживание артиллерийских подразделений, повышение практических навыков командиров различных степеней в управлении огнем.

Артиллеристы повысят профессиональное мастерство по тактической, специальной и технической подготовке, примут участие в тренировках и контрольных занятиях по стрельбе и управлению огнем. Подразделениям артиллерии Каспийской флотилии предстоит выполнить огневые задачи по поражению объектов условного противника на удалении от 2 до 15 км как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций с применением различных боеприпасов. Более 50% мероприятий боевой подготовки будет проводиться в ночное время.

В течение 30 дней артиллеристы выполнят свыше 50 различных огневых задач с применением 122-мм гаубиц Д-30, противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и 120-мм минометных комплексов «Сани».

Также в полевых условиях будет отработан обширный комплекс учебно-боевых задач, в том числе маршевая подготовка подразделений, нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их фортификационному оборудованию и маскировке, подготовке к открытию огня, а также задачи по разведке целей с применением беспилотных летательных аппаратов, управлению огнем и совершению маневра.

На завершающем этапе сбора с артиллерийскими подразделениями проведут тренировки по стрельбе и управлению огнем, тактические и тактико-специальные учения с боевыми стрельбами из гаубичных орудий, противотанковых комплексов и минометов. В ходе стрельб будет оценен уровень полевой выучки личного состава, слаженность действий военнослужащих и умение командиров управлять подчиненными в условиях современного общевойскового боя.

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