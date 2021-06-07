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07.06.2021 (09:15)

В Севастополе прошёл турнир по боксу на Кубок командующего Черноморским флотом

В Севастополе состоялся турнир по боксу на Кубок командующего Черноморским флотом.

Чемпионат проходил в спортивном комплексе на территории филиала ФАУ МО РФ ЦСКА. Перед началом соревнований участники прошли медицинский осмотр на предмет выявления инфекционных заболеваний.

На ринге за главный кубок боролись сборная команда города Севастополя и Крыма против сборной команды Российского студенческого спортивного Союза.

В открытии спортивного мероприятия приняли участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, представители руководства Республики Крым и города-героя Севастополя, президенты федераций бокса Крыма и Севастополя.

Специальным гостем турнира стал боксёр-профессионал, чемпион мира по версиям WBA 2011-2012, WBA 2012-2013 Денис Лебедев, выступающий в тяжёлой весовой категории до 91 кг.

В результате поединков победителем турнира стала команда сборная команда города Севастополя и Крыма. Кубок победителю вручил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Спорт , Соревнования
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