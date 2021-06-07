07.06.2021 (08:30)
Военнослужащие подразделения РЭБ танкового соединения Восточного военного округа подавили радиосвязь на полигоне в Бурятии
Военнослужащие подразделения РЭБ танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, подавили радиосвязь условного противника в ходе проведения занятий по тактико-специальной подготовке. Данное занятие включало выполнение различных нормативов, в частности постановку помех с применением современных комплексов РЭБ и станций радиопомех.
При выполнении различных вводных специалисты РЭБ провели сбор и анализ поступающей информации, организовали прикрытие позиций от поражения высокоточными управляемыми боеприпасами условного противника.
Также в ходе проведения занятия военнослужащие отработали специальные задачи по подавлению средств сотовой связи в зоне ответственности.
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