07.06.2021 (10:00)

В Псковском соединении ВДВ прошли практические занятия по преодолению водной преграды на новейших боевых машинах десанта БМД-4 М и БТР-МДМ «Ракушка»

Военнослужащие Воздушно-десантных войск из Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения отработали преодоление естественных водных преград, выполнив учебное упражнение «вождение техники на плаву» на новейших боевых машинах десанта БМД-4 М и БТР-МДМ «Ракушка».

Практические действия экипажей боевых машин проходили на специальном оборудованном вододроме под Псковом.

Прежде чем приступить к тренировкам военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

В качестве обучаемых были привлечены командиры частей и их заместители, механики-водители, наводчики операторы и командиры боевых машин. Также обучаемым была показана методика работа эвакуационной команды и порядок буксировки боевой машины на плаву в случае нештатной ситуации.

На занятия по вождению боевых машин на плаву было привлечено более 300 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.

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