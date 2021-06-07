07.06.2021 (12:00)
Военные связисты ВВО в Забайкалье в ходе комплексной тренировки задействовали более 30 пунктов управления
В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) состоялась комплексная тренировка по обеспечению устойчивой и непрерывной связью командования объединения и штабов подчиненных соединений и воинских частей.
Военные связисты отработали вопросы организации связи при управлении подразделениями, выполнили проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью. Для этих целей специалисты использовали открытые и закрытые каналы спутниковой и радиосвязи. Мероприятия проводились как в дневное, так и в ночное время суток.
Связисты задействовали свыше 30 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации управления. Подобные тренировки носят плановый характер и повышают профессиональный уровень военных связистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач по обеспечению связью соединения и воинские части.
В тренировке приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц специальной военной техники.