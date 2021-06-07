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07.06.2021 (11:30)

Военнослужащие ВВО завершили тушение лесного пожара в Забайкалье

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае завершили тушение лесного пожара возникшего в 20 километрах юго-западнее Читы (Забайкальский край).

Природный пожар (пал травы и деревьев) действовал на площади около 8 га в районе села Молоковка, для тушения пожара было привлечено свыше 10 человек от соединения материально-технического обеспечения ВВО и вертолет МИ-8 с ВСУ-5 подразделения армейской авиации объединения ВВС и ПВО военного округа.

Кроме того на тушении пожара были задействованы военизированные пожарные расчеты. Проведение работы продолжалось, в том числе в ночное время.

Всего к ликвидации возгорания было привлечено более 80 человек и 24 единицы техники, в том числе вертолет с водосливным устройством и автоцистерны АЦПТ 5,6 на базе автомобиля КамАЗ -5350.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Пожарная безопасность , Восточный военный округ
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