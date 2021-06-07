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07.06.2021 (11:00)

Мотострелковое соединение ВВО в Забайкалье приступило к проведению занятий по модульной системе обучения

Мотострелковое соединение общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, приступило  к обучению военнослужащих на общевойсковом полигоне «Борзя-Новая» по модульной системе обучения.

Суть системы заключается в разделении потоков обучения подразделений с освоением теории  в учебных классах, совершенствованием навыков военнослужащих на тренажерах, а также практической отработкой задач непосредственно в ходе полевых занятий. При этом смена тематики занятий между подразделениями происходит еженедельно.

Так подразделения, привлекаемые к занятиям на полигоне, уже осуществили подготовку техники и совершили марш в составе механизированных колонн в район выполнения учебно-боевых задач, где приступили к отработке упражнений и нормативов согласно,  интенсивного курса обучения.

В течение недели военнослужащие в составе экипажей и расчетов будут совершенствовать  практические навыки с выполнением упражнений учебных стрельб с использованием штатного вооружения боевых машин, артиллерийских орудий и стрелкового оружия. Помимо этого на полигоне под руководством командиров  подразделений состоятся  занятия по вождению, тактической, инженерной подготовке, а также РХБ защите и военной топографии. При этом более 50% занятий пройдет в ночное время суток.

В мероприятиях боевой подготовки принимает участие более 2 тысяч военнослужащих, задействовано более 500 единиц военной техники, в их числе танки Т-72Б3, минометы «Сани», самоходные 152-мм гаубицы  «Акация», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», боевые машины пехоты БМП-2, беспилотные летательные аппараты «Орлан».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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