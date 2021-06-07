07.06.2021 (09:00)

Более 1000 зрителей посетили концерты Драматического театра в первый день в Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО

Более 1000 военнослужащих соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), а также жителей города Белогорска, посетили концерт Драматического театра ВВО. Концерты проходят в рамках Большого гастрольного тура под названием «Россия армией сильна».

В исполнении артистов группы, со сцены Дома офицеров Белогорского гарнизона прозвучали песни посвященные Великой Отечественной войне и победе Советского народа над фашизмом в исполнении вокалистов группы Александра Медведева, Василия Кирина и Максима Чепизубова. Наряду с патриотическими номерами зрителям были представлены танцевальные и сатирические номера, отображающие повседневную жизнь военнослужащих, а также «борьбу отцов и детей» в творческой современности.

Концерт вызывал смешанные чувства. Одни номера заставляли грустить, другие радоваться и смеяться.

В ходе гастрольного тура, артисты Драматического театра ВВО посетят ряд населенных пунктов и отдаленных военных гарнизонов Амурской области, города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Екатеринославку.

По окончании гастрольного тура, группа примет участие в шестом открытом фестивале военных драматических театром Министерства Обороны «Звездная маска» в городе Москве.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице