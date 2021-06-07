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07.06.2021 (10:30)

Минометчики ВВО уничтожили «противника» на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия

Минометчики мотострелкового соединения Восточного военного округа подавили условного противника залповой стрельбой на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия.

По замыслу учения, противник, используя рельеф местности, укрылся в ложбине горной местности, оборудовав огневые позиции для ведения артиллерийского огня. Командиры мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллеристами провели ночную разведку местности для определения координат орудий условного противника и своевременно передали данные на командный пункт.

Получив целеуказания, расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» уничтожили  цели, имитирующие позиции условного противника на удалении до  2 тысяч метров. Корректировку огня вели артиллерийские корректировщики с наблюдательного поста, расположенного на огневой позиции.

При проведении боевых стрельб,  присутствовали курсанты ДВОКУ, которые учились руководить расчетами, проводить разведку местности, корректировать огонь и подавать правильные команды расчетам.

В учении приняли участие порядка 200 военнослужащих мотострелковых и артиллерийских подразделений и около 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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