07.06.2021 (07:30)

Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти ВВО отработали приемы сложного пилотирования в Забайкалье

Пилоты штурмовиков Су-25 авиачасти Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае отработали элементы сложного пилотажа в ходе плановых учебно-тренировочных полетов.

Летчики выполнили задачи по поиску баз условного противника, замаскированных в холмистом рельефе местности. Затем пилотами были отработаны приемы выхода из-под условных ударов переносных зенитных ракетных комплексов «противника» с одновременной передачей данных на наземные пункты управления. На завершающем этапе летчики выполнили заходы на цель, имитацию бомбометания и пилотирование на малых высотах.

Выполнение полетного задания экипажами штурмовиков проходило как индивидуально, так и в составе пар. Помимо этого, летным составом были отработаны вопросы взлета и посадки в режиме радиомолчания.

Кроме того были отработаны вопросы посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу и условно зараженный аэродром.

Всего к мероприятию привлекалось 100 процентов летного, инженерно-технического состава. Было выполнено более 20 самолетовылетов.

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