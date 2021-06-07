Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.06.2021 (07:30)

Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти ВВО отработали приемы сложного пилотирования в Забайкалье

Пилоты штурмовиков Су-25 авиачасти Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае отработали элементы сложного пилотажа в ходе плановых учебно-тренировочных полетов.

Летчики выполнили задачи по поиску баз условного противника, замаскированных в холмистом рельефе местности. Затем пилотами были отработаны приемы выхода из-под условных ударов переносных зенитных ракетных комплексов «противника» с одновременной передачей данных на наземные пункты управления. На завершающем этапе  летчики выполнили заходы на цель, имитацию бомбометания и пилотирование на малых высотах.

Выполнение полетного задания экипажами штурмовиков проходило как индивидуально, так и в составе пар. Помимо этого, летным составом были отработаны вопросы взлета и посадки в режиме радиомолчания.

Кроме того были отработаны вопросы посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу и условно зараженный аэродром.

Всего к мероприятию привлекалось 100 процентов летного, инженерно-технического состава. Было выполнено более 20  самолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Жители Бурятии на форуме «Армия-2021» увидят «танковый вальс» и отведают солдатской каши
Две тактические группы кораблей ТОФ отрабатывают плановые задачи боевой подготовки в Японском море
Команда 12 Главного управления Минобороны России заняла 1 место во всеармейском конкурсе «Армейский запас»
Танкисты общевойсковой армии ЗВО провели первые занятия по скоростному вождению танков в новом учебном периоде под Воронежем

Метки:
Авиация , Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false