07.06.2021 (07:00)

Жители Бурятии на форуме «Армия-2021» увидят «танковый вальс» и отведают солдатской каши

В столице Республики Бурятия в августе текущего года на аэродроме «Восточный» планируется проведение военно-технического форума «Армия-2021».

Одной из особенностей станет исполнение так называемого «танкового вальса» военнослужащими танкового соединения ВВО на бронированных машинах Т-72Б.

Кроме того, для гостей форума спланирован демонстрационный показ возможностей разведывательных подразделений, десантирования военнослужащих, развертывание наземных станций ПВО и РЭБ, демонстрационные полеты авиатехники улан-удэнского авиазавода.

В рамках проведения форума на аэродроме «Восточный» будет развёрнута экспозиция вооружения и военной техники Восточного военного округа.

Гостям форума представится уникальная возможность увидеть новейший бронеавтомобиль «Тайфун», современный зенитный ракетный комплекс «БУК-М2», тяжелую огнеметную систему «Буратино».

Помимо этого, будут представлены оперативно-тактический комплекс «Искандер», зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-2У», бронеавтомобиль «Тигр», станция обнаружения и целеуказания «Купол», САУ «Мста-С».

Также, в ходе проведения форума состоится комплекс концертных программ художественных коллективов. Будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Посетителей угостят «солдатской» кашей и чаем из полевой кухни.

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