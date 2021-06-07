07.06.2021 (09:30)
Воспитанники Владивостокского НВМУ вышли в учебный поход на боевом корабле Тихоокеанского флота
По решению командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца 51 воспитанник Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища проходит учебную морскую практику на большом десантном корабле ТОФ «Ослябя». Для оказания помощи преподавателям НВМУ в обучении юных моряков на корабль также прикомандированы 10 курсантов 4 курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова.
На БДК курсанты и нахимовцы дойдут до порта Корсаков, побывают в Южно-Сахалинске, а затем вернутся обратно в столицу Приморья.
За время стажировки юные моряки изучат корабельную организацию, примут участие в занятиях по кораблевождению, получат возможность испытать себя в качестве дублёров вахтенного офицера.
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