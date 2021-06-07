Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.06.2021 (09:30)

Воспитанники Владивостокского НВМУ вышли в учебный поход на боевом корабле Тихоокеанского флота

По решению командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца 51 воспитанник Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища проходит учебную морскую практику на большом десантном корабле ТОФ «Ослябя». Для оказания помощи преподавателям НВМУ в обучении юных моряков на корабль также прикомандированы 10 курсантов 4 курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова.

На БДК курсанты и нахимовцы дойдут до порта Корсаков, побывают в Южно-Сахалинске, а затем вернутся обратно в столицу Приморья.

За время стажировки юные моряки изучат корабельную организацию, примут участие в занятиях по кораблевождению, получат возможность испытать себя в качестве дублёров вахтенного офицера.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Две тактические группы кораблей ТОФ отрабатывают плановые задачи боевой подготовки в Японском море
Пермские суворовцы приняли участие в ежегодном литературно-музыкальном марафоне «Пушкин - всему миру»
Камышинские десантники посетили воспитанников городского социально-реабилитационного центра
Команда 12 Главного управления Минобороны России заняла 1 место во всеармейском конкурсе «Армейский запас»

Метки:
Нахимовское училище , Военное образование , Среднее образование , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false