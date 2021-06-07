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07.06.2021 (05:30)

Две тактические группы кораблей ТОФ отрабатывают плановые задачи боевой подготовки в Японском море

В рамках тактического учения соединения охраны водного района главной базы ТОФ ракетные катера и тральщики выполняют учебно-боевые упражнения в Японском море.

В заливе Петра Великого тактическая группа минно-тральных кораблей в составе базовых тральщиков БТ-100, БТ-114 и БТ-232 провела учение по противовоздушной обороне отряда на переходе морем. В рамках практических действий выполнена совместная артиллерийская стрельба по имитированным воздушным целям. Управление зенитными огневыми средствами осуществлялось с главного командного пункта соединения.

Сегодня же ракетно-катерная ударная группа (РКАУГ) в составе двух ракетных катеров совершенствовала организацию нанесения ракетного удара по надводным кораблям условного противника. Экипажи катеров выполнили весь алгоритм подготовительных действий за исключением фактического пуска крылатых ракет.

В море также решались задачи совместного тактического маневрирования кораблей и организация связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка
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