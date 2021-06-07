07.06.2021 (03:00)

В Тюмени определили лучших среди инженерно-штурмовых подразделений

Более 500 человек и свыше 100 единиц боевой и специальной инженерной техники приняли участие в сборе подразделений штурма и разграждения инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Сбор проводился на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова. На мероприятие собрались представители инженерно-штурмовых подразделений из разных уголков России: Хабаровска, Уфы, Мурома, Большой Туры, Ишима и других городов.

В ходе сбора военнослужащие совершенствовали практические навыки, необходимые при выполнении задач подразделениями штурма и разграждения. Со штурмовиками проводились занятия по основным дисциплинам боевой и специальной подготовки, обусловленным спецификой применения подразделений штурма и разграждения. К ним относятся занятия по устройству и преодолению инженерных заграждений, в том числе в условиях городской застройки, взрывное дело, практическая стрельба, преодоление специальной штурмовой полосы. Особое внимание уделялось выполнению задач по овладению укрепленными районами и объектами штурма на специально оборудованном для этого инженерно-штурмовом комплексе.

Немаловажное значение имел обмен опытом, формирование у участников сборов четкого представления о значимости подразделений штурма и разграждения инженерных войск Вооруженных Сил России, сплочение воинских коллективов и повышение престижа военной службы в инженерно-штурмовых подразделениях инженерных войск.

Традиционно, по окончании сборов, с инженерно-штурмовыми подразделениями проводился конкурс «Инженерный натиск», на котором определились лучшие подразделения штурма и разграждения в Вооруженных Силах.

Всего в конкурсе приняли участие 10 команд в 2-х группах от инженерных полков и от инженерных соединений. Первыми среди соединений стали представители 1-й инженерно-саперной бригады из Мурома, 2-е и 3-е места заняли команды от 14 оибр ВВО из п. Вятское Хабаровского края и 12 оибр ЦВО из г. Уфы. Среди полков первыми стали воины-штурмовики 39 исп ЦВО из г. Кизнер, затем команда от 30 исп ЗВО из г. Керро, третье место у команды 6 исп ЗВО из г. Ростов-Ярославский.

В церемонии награждения команд и военнослужащих, отличившихся в отдельных номинациях приняли участие начальник инженерных войск Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Коруц , начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова генерал-майор Дмитрий Евмененко и начальник отдела боевой подготовки управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Владислав Верясов.

Каждая команда состояла из старшего команды, командира инженерно-штурмового взвода, инженерно-штурмового отделения (группы) – 10 человек (8 человек инженерно-штурмовое отделение и 2 человека экипаж БТР).

Конкурс проводился на специально оборудованной инженерной полосе в виде эстафеты, состоящей из трех этапов. Во время первого этапа военнослужащие производили десантирование по канату из макета вертолета, преодолевали гибкий мост, канатную стенку, макет двухэтажного дома с использованием штурмовой лестницы, метали малые пехотные лопатки в деревянный щит, лежа, по-пластунски, преодолевали забор на низких кольях, метали «кошку» на дальность и производили траление местности. Затем, команды осуществляли посадку в бронетранспортеры, которые должны были преодолеть колейный мост, проход с обозначенными поворотами и прямым ограниченным проходом, выполнять развороты по указателям, преодолевать броды.

На втором участке эстафеты инженерно-штурмовым отделениям предстояло осуществить разминирование и проделать проходы в минном поле.

На третьем участке эстафеты командам предстояло проделать проходы в невзрывных инженерных заграждениях состоящих из рогатин, заборов с колючей проволокой на высоких кольях и одиночных деревянных ежей.

После этого команды осуществляли посадку в бронетранспортеры, которые двигались в направлении преодоления препятствия с подъемом и спуском, и, уже преодолев горку, на максимальной скорости направлялись к линии «Финиша».

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