07.06.2021 (02:00)

Около 600 новобранцев Ракетных войск стратегического назначения приняли Военную присягу

В соединениях и воинских частях РВСН прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге около 600 новобранцев, призванных на военную службу весной текущего года.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку.

Во время торжественной церемонии командиры поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием.



Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице